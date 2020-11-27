Наиболее эффективным игроком луганчан признан хавбек Владлен Юрченко – 324 балла, сообщает Tribuna.

АЕК – Заря – 0:3 – видео голов и обзор матча

Второе место получил центрбек Абу Ханна (283 пункта), а голкипер Шевченко и защитник Вернидуб поделили "бронзу" – по 279. Самую низкую оценку поставили форварду Александру Гладкому (197), которого заменили на 61 минуте.

Добавим, что Заря и АЕК с тремя очками сохраняют лишь призрачные шансы на выход в плей-офф. За два тура до финиша Брага имеет на четыре пункта больше, а Лестер с одиннадцатью уже гарантировал себе проход в следующую стадию.

Заря разгромила АЕК и взяла реванш в Лиге Европы, воспользовавшись грандиозным подарком Шахова