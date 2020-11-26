"Не очень люблю разговаривать, давать интервью. Как сказал наш тренер, на всю критику мы можем ответить только на поле. Счастлив, что у нас это получилось.

АЕК – Заря – 0:3 – видео голов и обзор матча

В моменте со своим голом просто побежал на ближнюю штангу, немного коснулся мяча, он отскочил и я уже добивал в пустые ворота. Классно, иногда и мне отскакивает, иногда – кому-то другому. Иванисеня тоже принимал мяч, после чего забил Кабаев. Все сложилось наилучшим образом. Я вернулся и сразу мяч. Дело в концентрации в определенном эпизоде, ты быстро смотришь, что дальше, а дальше мяч перед пустыми воротами. Классно.

До этого я только в квалификации забивал. Сегодня забил, очень доволен и счастлив", – сказал Громов в ефире ТК Футбол.

Заметим, Заря после 4-х туров еще имеет теоретические шансы на еврокубковую весну. В луганчан и АЕКа по три пункта, однако греки опережают украинскую команду благодаря дополнительным показателям. Лидирует в группе Лестер, второй идет Брага.

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