АЕК Ларнака принимает Динамо в 5 туре Лиги Европы. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Последний шанс команды Луческу продолжить борьбу за еврокубковую весну. Матч, как и онлайн-трансляция АЕК – Динамо на "Футбол 24", стартует в 19:45. Только победа устроила бы киевский клуб в борьбе за 3 место, которое дает право сыграть в плей-офф Лиги конференций. Ведь киприоты опережали украинцев на 3 балла, заработав преимущество личных встреч после победы в первом круге. Где смотреть матч АЕК Ларнака – Динамо онлайн? Игру показывает MEGOGO Футбол Первый.

АЕК Ларнака – Динамо: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

После ничьей в поединке УПЛ против Ворсклы Мирча Луческу внес серьезные коррективы в стартовый состав. Тымчик, Забарный, Вивчаренко, Шепелев и Ванат заменили Кендзеру, Попова, Караваева, Лонвейка и Беседина. Наполовину поменялась основа киевлян и если сравнивать с прошлым матчем против 5 команды данного сезона чемпионата Кипра.

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Энглезу (к) – Понс, Луиш Густаву – Фараж, Альтман, Дьюрчо – Лопеш

Динамо: Нещерет – Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Ванат