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АЕК – Бавария: Чигринский выйдет в стартовом составе

23 октября 19:03 56 Читати українською
АЕК – Бавария: Чигринский выйдет в стартовом составе
Дмитрий Чигринский / соцсети

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский попал в стартовый состав своей команды на матч Лиги чемпионов на матч против Баварии.

В 3 туре группового этапа Лиги чемпионов греческий АЕК будет принимать Баварию. Игра состоится сегодня, ее начало в 19:55.

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В стартовом составе хозяев на поле выйдет украинский защитник Дмитрий Чигринский, сообщает официальный твиттер греческого клуба.

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Напомним, что после 2 туров Лиги чемпионов команда украинца занимает последнее место в группе с Бенфикой, Аяксом и Баварией, имея в своем активе 0 очков.

Лига чемпионов3 турОлимпийский стадион Афины (Афины)

АЕК Афины - Бавария: Вторник 23 октября 2018

АЕК Афины
Матч окончен
0 : 2
Бавария
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Теги
Украинцы за рубежом Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский Лига чемпионов АЕК Афины - Бавария АЕК Афины АЕК Афины
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