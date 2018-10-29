АЕК – Бавария: Чигринский выйдет в стартовом составе

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский попал в стартовый состав своей команды на матч Лиги чемпионов на матч против Баварии.

В 3 туре группового этапа Лиги чемпионов греческий АЕК будет принимать Баварию. Игра состоится сегодня, ее начало в 19:55.

Чигринский: Победа над Баварией – это престиж и уверенность в себе

В стартовом составе хозяев на поле выйдет украинский защитник Дмитрий Чигринский, сообщает официальный твиттер греческого клуба.

Зинченко прорекламировал Украину в Манчестере: Мы летим в лучшую страну мира

Напомним, что после 2 туров Лиги чемпионов команда украинца занимает последнее место в группе с Бенфикой, Аяксом и Баварией, имея в своем активе 0 очков.