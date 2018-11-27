АЕК – Аякс: Чигринский начнет матч с первых минут

Греческий АЕК назвал стартовый состав на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Аяксом.

Среди 11 игроков, которые начнут поединок с первых минут в составе греческого клуба, оказался украинский защитник Дмитрий Чигринский. Это будет его четвертое появление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Чигринский еще верит в еврокубковую весну для АЕКа

Для того, чтобы сохранить шансы на еврокубковую весну, команде украинца сегодня нужно обязательно побеждать. Сейчас АЕК находится на дне турнирной таблицы группы Е, проиграв все четыре матча.

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