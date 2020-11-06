"Мы правильно подготовились к этому матчу. Хорошо действовали на поле и были сплоченной командой. Мы использовали свои возможности и рады, потому что провели одну из лучших игр.

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Я очень счастлив. AEK – это религия. То, что произошло, – это результат работы. Посвящаем победу Массимо Каррере и Михалисе Бакакису, которые наблюдали за поединком дома. И другим игрокам, которые сегодня не были с нами. Я благодарю руководство АЕКа за то, что дало мне возможность быть сегодня здесь в этой роли.

Относительно перспектив в ЛЕ, то мы должны рассматривать каждый матч отдельно. Сейчас мы концентрируемся на матче с Арисом. Если мы будем продолжать жертвовать друг для друга с одинаковым энтузиазмом, силой и волей, которые у этой команды есть, чтобы превзойти себя, у нас все будет хорошо. Мы ждем таких важных игроков, как Симоэш и Шимански. Они придадут команде очередной импульс и динамику", – цитирует Колонелло gazzetta.gr.

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