Ранее появилась информация, что бразилец устроил 5-дневную вечеринку, пригласив на нее 500 человек. Чуть позже издание Fabrica отметило, что на мероприятии присутствовали 150 человек.

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"Нет! Это было мероприятие агентства Fabrica. Это не связано с Неймаром", – отметили адвокаты нападающего в интервью AFP.

Отметим, что в Бразилии, где планировалось проведение вечеринки, от коронавируса погибли 190 тысяч человек, и такое дерзкое мероприятие с большим количеством людей создает серьезную опасность массового распространения болезни.

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