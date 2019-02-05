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Адвокат возглавит Фейеноорд – в соглашении есть важный нюанс

11:49 85 Читати українською
Адвокат возглавит Фейеноорд – в соглашении есть важный нюанс
Дик Адвокат / Фото Reuters

Известный нидерландский специалист Дик Адвокат станет главным тренером Фейеноорда.

Нидерландский гранд сделал предложение Дику Адвокату возглавить клуб и специалист не смог отказаться, сообщает Voetbal International.

Ван Бронкхорст покинет пост главного тренера Фейеноорда

71-летний специалист приступит к работе в Фейеноорде после завершения текущего сезона. На этом посту он заменит Джованни ван Бронкхорста, который решил покинуть клуб летом.

Известно, что в тренерский штаб Адвоката войдет Дирк Куйт, который учится на тренерскую лицензию.

После 20-ти туров чемпионата Нидерландов Фейеноорд занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, отставая от лидера Аякса на 16 очков.

Зидан, Моуринью, Венгер и другие самые громкие тренерские отставки 2018 года

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Фейеноорд Фейеноорд Нидерланды Джованни ван Бронкхорст Джованни ван Бронкхорст Дик Адвокат Дик Адвокат
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