Адвокат стал исполняющим обязанности главного тренера Фейеноорда

Титулованный тренер Дик Адвокат пришел на помощь ведущему нидерландскому клубу, переживающему не лучшие времена.

Нидерландский специалист Дик Адвокат, последним местом работы которого был Утрехт, возглавил Фейенорд. 72-летний коуч будет работать в клубе исполняющим обязанности главного тренера клуба до конца текущего сезона, сообщает AD.nl.

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Адвокат сменит на этом посту Япа Стама, который подал в отставку после неудачного начала сезона. За время работы Стама в Фейеноорде, который он возглавил летом 2019 года, клуб набрал 14 очков в 11 матчах и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

К слову, Фейеноорд стал 16-тым клубом в тренерской карьере специалиста. Кроме того, он тренировал сборные Турции, России, Сербии, Бельгии, Южной Кореи и ОАЭ, а Нидерланды возглавлял аж шесть раз.

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