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Адурис повторил невероятное достижение Месси

13:15 94 Читати українською
Адурис повторил невероятное достижение Месси
Ариц Адурис (справа) / Твиттер Атлетика

Опытный форвард продолжает удивлять футбольных болельщиков.

89’ Ариц Адурис
 
89’ Ариц Адурис

Своим сенсационным голом в матче первого тура Примеры против Барселоны 38-летний нападающий Атлетика продолжил свою серию результативных сезонов.

Шедевр Адуриса в видеообзоре сенсационного поражения Барселоны от Атлетика на старте Примеры

Это уже пятнадцатая подряд кампания, в которой Адурис забивает хотя бы один мяч. Подобным достижением может похвастаться только Лионель Месси, информирует Opta. Страйкер басков принес победу своей команде над Барселоной, забив роскошный мяч ударом ножницами на 89 минуте встречи.

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Напомним, Ариц Адурис объявил о завершении карьеры после сезона 2019/20.

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Испания Атлетик Атлетик Атлетик - Барселона Ариц Адурис Ариц Адурис Лионель Месси Лионель Месси
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