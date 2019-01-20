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Адриен Силва согласовал переход в Бордо – он может сыграть против сборной Украины

20 января 15:58 99 Читати українською
Адриен Силва согласовал переход в Бордо – он может сыграть против сборной Украины
Адриен Силва / Reuters

Французский Бордо согласовал аренду полузащитника Лестера Адриена Силвы. Последняя преграда на пути трансфера – решение главного тренера "лис" Клода Пюэля.

Жирондинцы договорились с Лестером и хавбеком о полугодовой аренде с правом выкупа, сообщает L'Equipe.

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Однако, окончательное согласие на уход Силвы должен дать тренер "лис" Клод Пюэль. Отец 29-летнего португальца рассказал A Bola, что в данный момент французский специалист отказывается отпускать полузащитника.

Адриен Силва перешел в Лестер летом 2017 года за 22 млн фунтов, но не мог играть за клуб в течение 6 месяцев, поскольку ФИФА отказалась регистрировать трансфер из-за опоздания с подачей документов.

В сезоне 2018/19 Силва провел всего 5 матчей во всех турнирах. В составе сборной Португалии он стал победителем Евро-2016, а также играл на ЧМ-2018.

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