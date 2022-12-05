Адриано с уже экс-женой Микаэлой / Фото из открытых источников

Бывший форвард сборной Бразилии Адриано расстался со своей женой Микаэлой Мескитой на 24-й день брака, сообщает Globo Extra.

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По информации источника, 41-летний экс-футболист несколько дней назад отправился навестить друзей в Вила-Крузейро (северной зоне Рио), и вернулся домой лишь через два дня. Он ехал смотреть матч между Бразилией и Швейцарией.

25-летняя парикмахерша планировала в эти выходные устроить мероприятие для семьи и близких друзей, поэтому не простила мужа после его возвращения домой. Сам Адриано не захотел объяснять, где находился так долго. Супруги уже отписались друг от друга в социальных сетях, а девушка удалила все общие фото.

Напомним, Адриано наибольшую славу снискал выступая за Интер – в составе "нерадзурри" нападающий 4 раза выигрывал Серию А, дважды – Кубок Италии и Суперкубок страны.

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