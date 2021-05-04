Адриано присоединится к другим звездам бразильского футбола и оставит отпечаток своей ноги на стадионе Маракана. Об этом сообщил сам игрок в своем Instagram.

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Экс-звезда Интера опубликовал фотографии своих эмоций после того, как узнал новость – Адриано не мог сдержать слез и разрыдался в объятиях матери. Свое признание он посвятил отцу: "Я очень взволнован. Это всегда была моя мечта. Я бы хотел, чтобы мой папа был здесь, чтобы это увидеть", – приводит его слова Globo Esporte.

Отметим, что Адриано за карьеру забил 46 голов в составе Фламенго, а 27 из них – на Маракане. Зал Славы на стадионе был организован в 2000 году в честь 50-летия арены.

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