Адриано попал в Зал славы Мараканы – эмоциональная реакция экс-звезды Интера
Бывший нападающий Интера Фламенго и сборной Бразилии Адриано получил свою награду на легендарной Маракане.
Адриано присоединится к другим звездам бразильского футбола и оставит отпечаток своей ноги на стадионе Маракана. Об этом сообщил сам игрок в своем Instagram.
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Экс-звезда Интера опубликовал фотографии своих эмоций после того, как узнал новость – Адриано не мог сдержать слез и разрыдался в объятиях матери. Свое признание он посвятил отцу: "Я очень взволнован. Это всегда была моя мечта. Я бы хотел, чтобы мой папа был здесь, чтобы это увидеть", – приводит его слова Globo Esporte.
Отметим, что Адриано за карьеру забил 46 голов в составе Фламенго, а 27 из них – на Маракане. Зал Славы на стадионе был организован в 2000 году в честь 50-летия арены.
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