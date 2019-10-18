Адриан – о конкуренции с Алиссоном: Мне приятно, что никто не скучал по лучшему вратарю в мире

Голкипер Ливерпуля Адриан готов бороться за место в основном составе с Алиссоном, который уже восстановился после травмы.

"Мы поговорим с тренером. Очевидно, Алиссон находится в хорошей форме, тренируется с командой. Как я уже сказал, мы два номера один, сейчас ожидаем, кто будет играть. В прошлом сезоне Али справился очень хорошо, и я здесь, чтобы подталкивать его вперед и помогать Ливерпулю.

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Я действительно горд за себя, потому что если никто не скучал по лучшему вратарю в мире, то мне это очень приятно. Я был более чем готов принять этот вызов. Команда мне очень помогла, потому что с теми защитниками, которые стоят передо мной, действительно легко играть, и мы провели отличный старт в лиге – восемь побед из восьми", – цитирует Адриана The Telegraph.

Напомним, Алиссон получил тяжелую травму еще в матче 1-го тура АПЛ против Норвича (4:1), с тех пор роль основного голкипера "красных" исполняет испанец Адриан. Впрочем, бразилец уже две недели тренируется без ограничений и, скорее всего, именно он будет защищать ворота Ливерпуля в матче с МЮ.

Напомним, поединок Манчестер Юнайтед – Ливерпуль состоится 20 октября, начало в 18:30. "Красные дьяволы" попытаются прервать впечатляющую победную серию подопечных Юргена Клоппа, которая насчитывает уже восемь матчей.

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