"Адриан – лидер раздевалки, в перерыве матча против Челси он кричал громче меня", – Клопп

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп после матча за Суперкубок УЕФА против Челси (2:2, 5:4 пен.) одобрительно отозвался о вратаре команды Адриане.

"Где находился Адриан, когда мы играли с Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии пару недель назад? Тренер вратарей сказал мне, что ему нужно время, чтобы набрать форму. У него не было этого времени, но вчера он сыграл просто здорово.

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Я не знаю, когда он в последний раз выходил на поле в официальном матче, но сегодня он сыграл невероятно. Адриан замечателен не только на поле. Он еще и лидер в раздевалке. В перерыве он, пожалуй, говорил громче меня.

Он заслужил эту победу. На протяжении всех 120 минут он играл потрясающе, а его сейв в серии пенальти стал вишенкой на торте", – рассказал Клопп в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, Ливерпуль переиграл Челси в серии пенальти (5:4) и добыл Суперкубок УЕФА, а Адриан отразил решающий пенальти Абрахама.

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