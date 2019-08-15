toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Суперкубок УЕФА
ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ - ЦСКА СОФИЯ АЗ - МАРИУПОЛЬ

"Адриан – лидер раздевалки, в перерыве матча против Челси он кричал громче меня", – Клопп

12:50 157 Читати українською
"Адриан – лидер раздевалки, в перерыве матча против Челси он кричал громче меня", – Клопп
Адриан / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп после матча за Суперкубок УЕФА против Челси (2:2, 5:4 пен.) одобрительно отозвался о вратаре команды Адриане.

Суперкубок УЕФА
Ливерпуль
2
2 : 2
2
Челси
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
 
Оливье Жиру 36’
Жоржиньо 100’
36’ Оливье Жиру
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
100’ Жоржиньо

"Где находился Адриан, когда мы играли с Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии пару недель назад? Тренер вратарей сказал мне, что ему нужно время, чтобы набрать форму. У него не было этого времени, но вчера он сыграл просто здорово.

Преступление и реабилитация Адриана в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси

Я не знаю, когда он в последний раз выходил на поле в официальном матче, но сегодня он сыграл невероятно. Адриан замечателен не только на поле. Он еще и лидер в раздевалке. В перерыве он, пожалуй, говорил громче меня.

Он заслужил эту победу. На протяжении всех 120 минут он играл потрясающе, а его сейв в серии пенальти стал вишенкой на торте", – рассказал Клопп в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, Ливерпуль переиграл Челси в серии пенальти (5:4) и добыл Суперкубок УЕФА, а Адриан отразил решающий пенальти Абрахама.

Суперкубок УЕФА Ливерпуль – Челси: проблемы "красных", интерес "синих", геройства голкиперов и топ-работа арбитресс

blog_ava
Неймар в Барселону: ПСЖ озвучил новые условия, при которых отпустит форварда каталонцев – трансфер под угрозой
11:25
576
Теги
Ливерпуль - Челси Адриан Адриан Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Суперкубок УЕФА
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
46
мин
Заря
20:00
ЦСКА София
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук