Администратор сборной Украины: Вывозил из Донецка вещи футболистов и попал в плен на трое суток

Администратор сборной Украины Александр Кисткин рассказал, как попал в плен из-за просьбы футболистов.

"Когда война началась, то много было просьб от футболистов – поэтому я попал в плен на трое суток. В Донецке сидел. Я тогда вывозил личные вещи футболистов машинами, бусами.

У нас, кто перевозил вещи футболистов, – через одного в плену были. Даже в "Правом секторе", выкупали их за деньги. Они останавливали: "О, донецкая прописка. А чего ты едешь на крутой машине? Давай 5 тысяч долларов". В Киеве отдавал деньги, и ребят отпускали.

Администратор сборной Украины рассказал, как спасал футболистов от полиции

Почему согласился? А как отказать Пятову или Кучеру? Это мои друзья, кумовья. Тогда еще Спиридону помог – все его вещи тоже вывез. 5 раз сделали хорошо, а на шестой раз не получилось. Я уже не хотел, но пацаны стали уговаривать. Назад не доехал. Остановили, а у меня же полтавская прописка.

Отпустили через трое суток. Даже домой в Донецк отвезли. Ополченцы сказали, что все нормально – молодец, честный, не врешь, ничего у тебя не путается.

Личные вещи забрали, с карточки деньги сняли – на игровые автоматы. Кроссовки, жилетку – в чем был, и то, что взял переодеться. Ничего больше не было – ехал туда по оргвопросам", – цитирует Кисткина Тribuna.com.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали