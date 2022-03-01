Adidas немедленно останавливает контракт с Российским футбольным союзом.

Тренер Локомотива подал в отставку, открыто заявив о нападении России на Украину

Немецкая компания приняла такое решение на фоне позорных действий страны-оккупанта в Украине. Adidas предоставлял экипировку россиянам с 2008 года. Спортивный гигант может полностью прекратить поставку своих товаров на рынок России.

1 марта – уже 6-й день войны. Украинские военные продолжают мужественно давать отпор российскому оккупанту и посылать его в направлении корабля.

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