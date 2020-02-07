Адебайор присоединился к Олимпии вслед за Дерлисом

Бывший форвард многих европейских грандов Эммануэль Адебайор решил покорить Южную Америку.

Эммануэль Адебайор отныне будет защищать цвета парагвайской Олимпии, об этом сообщает авторитетный журналист Роберто Рохас в Twitter.

Дерлис Гонсалес покинул Динамо и перешел в Олимпию

О деталях сделки не сообщается, официальное представление 35-летнего тоголезца состоится 12 февраля. В свое время Эммануэль выступал в Арсенале, Манчестер Сити, Реале, Тоттенхэме и других командах.

Напомним, 7 февраля Олимпия объявила о согласовании с киевским Динамо трансфера Дерлиса Гонсалеса. После трех туров чемпионата Парагвая Олимпия расположилась на второй строчке.

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