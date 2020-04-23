Адебайор принципиально не будет делать пожертвований больным коронавирусом – неожиданное признание форварда

Бывший форвард ряда европейских топ-клубов Эммануэль Адебайор отреагировал на критику за нежелание помочь родному Того в борьбе с пандемией коронавируса.

"Это очень просто. Я делаю, то что хочу, и ем, что хочу. Люди критикуют меня за то, что я не заложил фундамент борьбы в Ломе (столица Того – Футбол 24). Другие же считают, что именно я принес вирус в Ломе. Очень жаль, но это такая страна.

Бейл пожертвовал полмиллиона фунтов на борьбу с коронавирусом в Уэльсе, еще столько же Гарет выделит Мадриду

Вы можете сравнивать меня с Дидье Дрогба, можете с Самюэлем Это'О, но, к сожалению, я не они. Я Эммануэль Адебайор, и я всегда буду делать, то что я хочу", – цитирует Адебайора Marca.

Отметим, что вынужденную паузу в мировом футболе тоголезский форвард проводит на родине. В феврале он подписал контракт с парагвайской Олимпией. Ранее Эммануэль Адебайор выступал за Метц, Монако, Арсенал, Манчестер Сити, Реал, Тоттенхэм, Кристал Пэлас, Истанбул Башакшехир и Кайсериспор.

COVID-26: фанаты праздновали 94-летие ПАОКа, нарушив карантин – украинец поздравил, а полиция ответила насилием