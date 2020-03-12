toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО

Адебайор приемом из кунг-фу отправил соперника в нокдаун

12:55 26 Читати українською
Адебайор приемом из кунг-фу отправил соперника в нокдаун
Эммануэль Адебайор / Фото из открытых источников

Опасная игра одноклубника экс-динамовца Дерлиса Гонсалеса Эммануэля Адебайора чуть не привела к трагедии.

Бывший нападающий мадридского Реала и лондонского Арсенала Эммануэль Адебайор, который сейчас защищает цвета парагвайской Олимпии, "отличился" уже в первом для себя матче Кубка Либертадорес против аргентинского клуба Дефенса и Хустисия.

Игроки ПСЖ потролили Холанда после победы над Боруссией Д в Лиге чемпионов

Тоголезец в одном из эпизодов чуть не убил своего соперника – 36-летний нападающий продемонстрировал прием из кунг-фу и в прыжке прямой ногой попал футболисту в голову. Арбитр матча сразу же показал Адебайору прямую красную карточку, однако его команда благодаря двум голам во втором тайме сумела одержать победу в этом поединке (2:1).

Напомним, Эммануэль перешел в Олимпию 11 февраля 2020 года. Последние два месяца он оставался без команды, после того как покинул турецкий Кайсериспор. Кроме вышеназванных клубов Адебайор успел поиграть во французских Метце и Монако, английских Арсенале, Манчестер Сити, Тоттенхэме и Кристал Пэлас, а также турецком Истанбул Башакшехир.

"Богиня Італії": Аталанта пише історію Ліги чемпіонів і осоромила президента Ювентуса, а Ілічіч нагадав Шевченка

blog_ava
Ливерпуль – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча
01:35
2531
Теги
Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия Дерлис Гонсалес Дерлис Гонсалес футбольные курьёзы Видеоновости Олимпия Олимпия Мир Эммануэль Адебайор Эммануэль Адебайор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
54
мин
Вольфсбург
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук