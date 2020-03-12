Адебайор приемом из кунг-фу отправил соперника в нокдаун

Опасная игра одноклубника экс-динамовца Дерлиса Гонсалеса Эммануэля Адебайора чуть не привела к трагедии.

Бывший нападающий мадридского Реала и лондонского Арсенала Эммануэль Адебайор, который сейчас защищает цвета парагвайской Олимпии, "отличился" уже в первом для себя матче Кубка Либертадорес против аргентинского клуба Дефенса и Хустисия.

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Тоголезец в одном из эпизодов чуть не убил своего соперника – 36-летний нападающий продемонстрировал прием из кунг-фу и в прыжке прямой ногой попал футболисту в голову. Арбитр матча сразу же показал Адебайору прямую красную карточку, однако его команда благодаря двум голам во втором тайме сумела одержать победу в этом поединке (2:1).

Напомним, Эммануэль перешел в Олимпию 11 февраля 2020 года. Последние два месяца он оставался без команды, после того как покинул турецкий Кайсериспор. Кроме вышеназванных клубов Адебайор успел поиграть во французских Метце и Монако, английских Арсенале, Манчестер Сити, Тоттенхэме и Кристал Пэлас, а также турецком Истанбул Башакшехир.

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