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Адама Траоре получил дебютный вызов в сборную Испании – воспитанник Барселоны планировал играть за Мали

12:24 61 Читати українською
Адама Траоре получил дебютный вызов в сборную Испании – воспитанник Барселоны планировал играть за Мали
Адама Траоре / AFP

Нападающий английского Вулверхэмптона Адама Траоре вызван в национальную сборную Испании на матчи отбора к Евро-2020 против Мальты и Румынии.

23-летний футболист заменит в заявке "Фурии Рохи" форварда Валенсии Родриго Морено, получившего травму, информирует официальный сайт федерации футбола Испании.

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Для воспитанника Барселоны этот вызов в главную сборную Испании стал дебютным. Траоре играл за юниорские испанские сборные различных возрастов, но до недавнего времени рассматривал возможность выступлений за национальную команду Мали.

Отметим, что в этом сезоне Траоре сыграл 10 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола. Вулверхэмптон сейчас занимает 15 место в турнирной таблице.

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Евро-2020 Мали Мали Испания Испания Родриго Морено Родриго Морено Адама Траоре Адама Траоре Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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