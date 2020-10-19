Испанец решил продлить соглашение с "волками" вместо трансфера в Ливерпуль или Барселону, сообщает The Times.

Ливерпуль зимой вернется за звездой Вулверхэмптона, – MD

По новому контракту Траоре зарабатывать 110 тысяч евро в неделю, то есть почти 6 млн евро в год. Интересно, что Адама оказался на радарах Ливерпуля и Барселоны, которые стремятся подписать звездного вингера.

Отметим, что Траоре провел 5 матчей в текущем сезоне в составе "волков", однако не видзнався результативными действиями. Transfermarkt оценивает вингера в 40 млн евро.

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