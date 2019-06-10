"Ад вам покажется ледяным раем": исландцы негостеприимно приняли турецкую сборную – "янычары" обещают громкую месть дома

Сборная Турция возмущена тем, как обошлись с ее игроками по прилету в Рейкьявик на матч 4-го тура квалификации к Евро-2020 против национальной команды Исландии. Поединок неожиданно перешел на уровень сверхпринципиального.
Игроков турецкой сборной 3 часа продержали на местном аэродроме, а некоторых из них проверяли по несколько раз.
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Команда Турции и правительство страны в понедельник осудили "оскорбительное поведение" с футболистами накануне матча отборочного турнира к Евро-2020 против Исландии.
Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана говорит о неуважении; в то же время турецкая пресса ссылается на некоторых игроков, которые пожаловались на то, что провели несколько часов в таможенном контрольно-пропускном пункте аэропорта Рейкьявика, а их багаж обыскали несколько раз.
"Отсутствие уважения к нашей сборной в Исландии недопустимо и повлечет адекватный ответ. Наша нация вместе с командой. Наша команда лучше всего ответит на поле", – написал в твиттере пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин.
Представитель президента по связям с общественностью Фахреттин Алтун также осудил обращение с турецкой командой, заявив, что "это противоречит дипломатической вежливости".
Игроки в соцсетях также возмущались из-за потраченного в аэропорту время после долгого перелета. "Полет занял около шести часов. Мы пробыли в аэропорту еще 3 час без разрешения въехать в Исландию", – пишет форвард Бешикташа Бурак Йылмаз.
Нестандартности этой ситуации добавляет то обстоятельство, что обычно футбольные делегации (игроки, тренеры, персонал и даже журналисты) быстро проходят таможенный контроль, поскольку не относятся ни к одной из групп риска при пересечении границы, прилетели чартерным рейсом и уже имеют зарезервированные места на обратный вылет. В конце концов, напряженная ситуация в аэропорту Рейкьявика едва не вышла из-под контроля, когда между представителями турецкой делегации и местными таможенниками несколько раз вспыхивали конфликты.
Отдельно "отличилась" и местная пресса. Во время общения с журналистами ветерана сборной Турции Эмре кто-то из репортеров вместо микрофона поднес к его лицу туалетную щетку...
Все эти факты вызвали бурную реакцию в Турции. Местные фанаты возмущены и уже пообещали устроить исландцам "теплый" прием в ноябре, когда островитяне посетят Стамбул. "Ад вам покажется обителью ледяного спокойствия", – коротко резюмировали свои угрозы горячие турецкие болельщики.
Отметим, что поединок Исландия – Турция состоится во вторник, 11 июня. Начало встречи в 21:45. В данный момент турецкая сборная лидирует в группе H отбора. В активе команды 9 очков после 3-х туров, исландцы – третьи (6 очков).