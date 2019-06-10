"Ад вам покажется ледяным раем": исландцы негостеприимно приняли турецкую сборную – "янычары" обещают громкую месть дома

Сборная Турция возмущена тем, как обошлись с ее игроками по прилету в Рейкьявик на матч 4-го тура квалификации к Евро-2020 против национальной команды Исландии. Поединок неожиданно перешел на уровень сверхпринципиального.

Игроков турецкой сборной 3 часа продержали на местном аэродроме, а некоторых из них проверяли по несколько раз.

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Команда Турции и правительство страны в понедельник осудили "оскорбительное поведение" с футболистами накануне матча отборочного турнира к Евро-2020 против Исландии.

Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана говорит о неуважении; в то же время турецкая пресса ссылается на некоторых игроков, которые пожаловались на то, что провели несколько часов в таможенном контрольно-пропускном пункте аэропорта Рейкьявика, а их багаж обыскали несколько раз.

"Отсутствие уважения к нашей сборной в Исландии недопустимо и повлечет адекватный ответ. Наша нация вместе с командой. Наша команда лучше всего ответит на поле", – написал в твиттере пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин.

Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır.



Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır.



En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 10 червня 2019 р.

Представитель президента по связям с общественностью Фахреттин Алтун также осудил обращение с турецкой командой, заявив, что "это противоречит дипломатической вежливости".

Игроки в соцсетях также возмущались из-за потраченного в аэропорту время после долгого перелета. "Полет занял около шести часов. Мы пробыли в аэропорту еще 3 час без разрешения въехать в Исландию", – пишет форвард Бешикташа Бурак Йылмаз.

Нестандартности этой ситуации добавляет то обстоятельство, что обычно футбольные делегации (игроки, тренеры, персонал и даже журналисты) быстро проходят таможенный контроль, поскольку не относятся ни к одной из групп риска при пересечении границы, прилетели чартерным рейсом и уже имеют зарезервированные места на обратный вылет. В конце концов, напряженная ситуация в аэропорту Рейкьявика едва не вышла из-под контроля, когда между представителями турецкой делегации и местными таможенниками несколько раз вспыхивали конфликты.

Отдельно "отличилась" и местная пресса. Во время общения с журналистами ветерана сборной Турции Эмре кто-то из репортеров вместо микрофона поднес к его лицу туалетную щетку...

The Turkish NT were forced to wait for hours in customs after arriving in Iceland today



The NT and travelling journalists are furious with the conduct of the Icelandic authorities



To make matters worse a reporter decided to hold a toilet brush to the face of Emre Belözoğlu pic.twitter.com/Ahh1NxSa1t — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) 9 червня 2019 р.

Все эти факты вызвали бурную реакцию в Турции. Местные фанаты возмущены и уже пообещали устроить исландцам "теплый" прием в ноябре, когда островитяне посетят Стамбул. "Ад вам покажется обителью ледяного спокойствия", – коротко резюмировали свои угрозы горячие турецкие болельщики.

Отметим, что поединок Исландия – Турция состоится во вторник, 11 июня. Начало встречи в 21:45. В данный момент турецкая сборная лидирует в группе H отбора. В активе команды 9 очков после 3-х туров, исландцы – третьи (6 очков).