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Ачерби перешел в Лацио

08:00 45 Читати українською
Ачерби перешел в Лацио
Франческо Ачерби / Лацио

Защитник Сассуоло Франческо Ачерби стал игроком римского Лацио.

Лацио на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Франческо Ачерби.

Лацио готовится подписать Ремзи

Детали контракта не сообщаются.

Последним клубом итальянца был Сассуоло. Напомним, футболист успел перенести заболевание раком.

Лацио по итогам сезона 2017/2018 занял 5 место в турнирной таблице Серии А.

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