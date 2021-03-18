Защитник Зари Джоэль Абу Ханна получил вызов в национальную сборную Израиля, сообщает официальный сайт луганского клуба.

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23-летний защитник примет участие в учебно-тренировочном сборе и трех играх в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года. Израильтяне 25 марта сыграют с Данией, 28 марта с Шотландией, а 31 числа на выезде с Молдовой.

Напомним, Джоэль родился в Германии и выступал за сборные разных возрастов Бундестима. В августе 2020 года принял предложение сборной Израиля сменить гражданство. К слову, это уже восьмой вызов Абу Ханны в лагерь "сине-белых": ранее ему удалось выйти на поле лишь в одном матче – в поединке Лиги наций против Чехии (1:2) он сыграл 45 минут.

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