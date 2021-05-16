"Всегда нелегко прощаться с местом, где ты чувствовал себя как дома. Просто хочу выразить благодарность за возможность два года быть частью этого особого клуба.

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Семья Зари – это что-то особенное, чего я и близко не встречал ни в одном другом месте. Спасибо товарищам по команде, нашему персоналу и особенно болельщикам. Я наслаждался каждой секундой игры за этот клуб, и горд сказать, что был частью этой успешной команды в течение двух лет.

С сегодняшнего дня я начну новую главу в моей карьере, но в одном я уверен – воспоминания, полученные в этом клубе, будут частью меня навсегда. Спасибо, Заря", – написал Абу Ханна на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что израильтянин договорился о контракте с варшавской Легией.

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