Защитник Зари Джоель Абу Ханна совсем не так представлял себе первый матч за национальную сборную.

Легионер луганчан "отличился" автоголом уже на 14 минуте поединка Лиги наций против Чехии. Правда, голкипер Израиля Офир Марсиано должен разделить вину за это фиаско.

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Абу Ханна отдал рискованную передачу в створ собственных ворот, но довольно слабую и точную. Марсиано в этот момент явно думал о чем-то другом, потому что умудрился пропустить мяч мимо ноги – 0:1. В перерыве тренер снял Абу Ханну с поля.

Добавим, что в основе Израиля вышел еще один представитель УПЛ – хавбек Шахтера Манор Соломон.

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