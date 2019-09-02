Абу Ханна – о своем шедевральном голе Динамо: Он немного сумасшедший

Защитник Зари Джоэль Абу Ханна в программе "Профутбол" прокомментировал свой гол в ворота киевского Динамо.

"Мой гол немного сумасшедший. Никогда так не забивал. Врачи спрашивали, как мне удалось так пробить. Доверился своим инстинктам, и вот что получилось", – сказал Абу Ханна в программе "Профутбол".

Заря – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Напомним, гол немецкого легионера Зари стал настоящим украшением матча с Динамо. После подачи с углового Джоэль в падении классно пробил через себя в угол ворот Бойко, установив окончательный счет – 2:2.

К слову, Заря после 6-ти сыгранных туров идет на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, уступая Десне по дополнительным показателям. От первого места команда Виктора Скрипника отстает на 7 очков.

Камбэк Зари против Динамо в пользу Шахтера: возвращение "мужиков", гол-фантом Цыганкова и безнадежность 2.0