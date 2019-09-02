toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Абу Ханна – о своем шедевральном голе Динамо: Он немного сумасшедший

11:01 37 Читати українською
Абу Ханна – о своем шедевральном голе Динамо: Он немного сумасшедший
Джоэль Абу Ханна / Getty images

Защитник Зари Джоэль Абу Ханна в программе "Профутбол" прокомментировал свой гол в ворота киевского Динамо.

42’ Артём Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родригес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родригес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артём Громов
82’ Джоель Абу Ханна

"Мой гол немного сумасшедший. Никогда так не забивал. Врачи спрашивали, как мне удалось так пробить. Доверился своим инстинктам, и вот что получилось", – сказал Абу Ханна в программе "Профутбол".

Заря – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Напомним, гол немецкого легионера Зари стал настоящим украшением матча с Динамо. После подачи с углового Джоэль в падении классно пробил через себя в угол ворот Бойко, установив окончательный счет – 2:2.

К слову, Заря после 6-ти сыгранных туров идет на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, уступая Десне по дополнительным показателям. От первого места команда Виктора Скрипника отстает на 7 очков.

Камбэк Зари против Динамо в пользу Шахтера: возвращение "мужиков", гол-фантом Цыганкова и безнадежность 2.0

blog_ava
Коноплянка близок к переходу в Шахтер, – Ди Марцио
08:26
912
Теги
Заря Заря Видеоновости Джоель Абу Ханна Джоель Абу Ханна Заря - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
6
час
:
33
мин
Авангард
18:00
Ингулец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук