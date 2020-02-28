Абсурдный гол Лукаку лежа в видеообзоре матча Интер – Лудогорец – 2:1

Интер одержал волевую победу в матче 1/16 Лиги Европы против Лудогорца (2:1). Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Первыми пропустили звездные хозяева. Вингер Лудогорца Соуза прорвался через защиту Интера и вогнал мяч в ближнюю девятку ворот Паделли. Счастье болгар было недолгим.

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Еще до перерыва миланцы сравняли счет и вышли вперед. Оба гола "нерадзурри» не обошлись без ошибок голкипера гостей Илиева. Сначала он не справился с банальным ударом Бираги в ближний угол, а затем начался футбольный сюрреализм. Лукаку ударом в упор попал в Илиева, однако тот умудрился отбить кожаного прямо в голову уже лежащего бельгийца – 2:1, оставшиеся до финального свистка.