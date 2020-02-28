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Абсурдный гол Лукаку лежа в видеообзоре матча Интер – Лудогорец – 2:1

12:35 26 Читати українською
Абсурдный гол Лукаку лежа в видеообзоре матча Интер – Лудогорец – 2:1
Интер – Лудогорец – 2:1 – видео голов и обзор матча

Интер одержал волевую победу в матче 1/16 Лиги Европы против Лудогорца (2:1). Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

32’ Кристиано Бираги
45+4’ Ромелу Лукаку
 
Кали Оливейра Соуза 27’
27’ Кали Оливейра Соуза
32’ Кристиано Бираги
45+4’ Ромелу Лукаку

Первыми пропустили звездные хозяева. Вингер Лудогорца Соуза прорвался через защиту Интера и вогнал мяч в ближнюю девятку ворот Паделли. Счастье болгар было недолгим.

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Еще до перерыва миланцы сравняли счет и вышли вперед. Оба гола "нерадзурри» не обошлись без ошибок голкипера гостей Илиева. Сначала он не справился с банальным ударом Бираги в ближний угол, а затем начался футбольный сюрреализм. Лукаку ударом в упор попал в Илиева, однако тот умудрился отбить кожаного прямо в голову уже лежащего бельгийца – 2:1, оставшиеся до финального свистка.

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