Абсурдная реакция непонимания и гордости, – Перес об увольнении Лопетеги со сборной Испании

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал увольнение Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании за день до старта ЧМ-2018.

"Это абсурдная реакция непонимания и гордости, направленная на то, чтобы навредить престижу Реала.

Мы достигли соглашения очень быстро, через несколько часов, и не хотели ничего скрывать, чтобы избежать слухов и спекуляций во время ЧМ-2018. Нет причин, почему Лопетеги не должен быть на скамейке сборной Испании во время Мундиаля", – цитирует Переса издание Sky Sports.

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Напомним, испанская федерация футбола приняла решение освободить 51-летнего специалиста накануне старта чемпионата мира-2018 после того, как он согласился возглавить Реал.