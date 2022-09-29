Абсурд в женской Лиге чемпионов – ворота оказались на 10 сантиметров ниже, а судьи не умели посчитать замены
Матч женских команд Аякса и Арсенала превратился в настоящий фарс.
Команды выясняли, кто выйдет в групповой этап женской ЛЧ. Первый матч в Лондоне завершился ничьей 2:2, потому все решалось в Амстердаме на небольшом стадионе тренировочной базы Аякса.
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Еще перед стартовым свистком гостям не понравился размер ворот, казавшихся слишком маленькими. Подозрения оказались вполне обоснованными – перекладине не хватало 10 сантиметров высоты! Работники быстро принесли новый каркас, соответствующий футбольным стандартам (244 см высоты на 732 см ширины).
Странная ситуация случилась и в концовке матча. Нападающая Арсенала Бетани Мид сама вышла на замену, но получила травму головы и не могла продолжить игру. Лондонцы к тому времени уже использовали 3 часовых слота, однако ФИФА давно разрешила дополнительные замены, если игрок получил повреждение головы. Арбитры почему-то забыли об этом нюансе и заставили Арсенал доигрывать вдесятером. К счастью, это не помешало подопечным Йонаса Эйдевалла удержать минимальную победу и выйти в групповой этап ЛЧ.
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