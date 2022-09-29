Команды выясняли, кто выйдет в групповой этап женской ЛЧ. Первый матч в Лондоне завершился ничьей 2:2, потому все решалось в Амстердаме на небольшом стадионе тренировочной базы Аякса.

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Еще перед стартовым свистком гостям не понравился размер ворот, казавшихся слишком маленькими. Подозрения оказались вполне обоснованными – перекладине не хватало 10 сантиметров высоты! Работники быстро принесли новый каркас, соответствующий футбольным стандартам (244 см высоты на 732 см ширины).

Last night, Ajax's goalposts were 10cm ??? ????? against Arsenal



"It's been a very weird experience being here."



Arsenal women's head coach Jonas Eidevall reacts to the strange incident when they noticed the problem during the warm up pic.twitter.com/ZtTHEpeWxZ — Football Daily (@footballdaily) September 29, 2022

Странная ситуация случилась и в концовке матча. Нападающая Арсенала Бетани Мид сама вышла на замену, но получила травму головы и не могла продолжить игру. Лондонцы к тому времени уже использовали 3 часовых слота, однако ФИФА давно разрешила дополнительные замены, если игрок получил повреждение головы. Арбитры почему-то забыли об этом нюансе и заставили Арсенал доигрывать вдесятером. К счастью, это не помешало подопечным Йонаса Эйдевалла удержать минимальную победу и выйти в групповой этап ЛЧ.

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