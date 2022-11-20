Травма Хосе Гайи оказалась настолько несерьезной, что у него были все шансы восстановиться и сыграть в первом туре против Коста-Рики, сообщает AS.

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Главный тренер испанцев Луис Энрике решил не рисковать и сразу отсеял защитника Валенсии, повредившего лодыжку. Капитан "летучих мышей" вернулся в Испанию, где немедленно посетил клубных врачей. Их вердикт ошеломил – Гайя близок к полному выздоровлению и в самом деле мог помочь сборной на Мундиале!

Лидер Валенсии известен своей дисциплинированностью и спокойным характером, потому обошелся без резких комментариев в адрес Луиса Энрике или национальной сборной. Впрочем, 27-летний Гайя был очень разочарован, что таким абсурдным образом не сыграет на своем первом чемпионате мира. Его мечту "перехватил" 19-летний Алехандро Бальде из Барселоны.

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