Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о том, как тяжело выходить на поле в маске из-за того, что он сломал нос.

"Когда я увидел лицо голкипера соперника, сказал себе, что что-то не так. Был уверен, что поеду домой. Тогда не думал о многом.

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Играть в маске – абсолютный ужас. Я сменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Сложно, потому что она ограничивает обзор, а еще скапливается пот, и ее приходится снимать, чтобы он стекал. Такое ощущение, что она сделана в 3D.

Спасибо маскам, но как только можно будет ее снять, я сделаю это", – цитирует RMC Sport нападающего.

Килиан Мбаппе сломал нос в первом туре Евро-2024 в матче против Австрии.

Напомним, что Франция сыграет против Бельгии в 1/8 финала Евро-2024 в понедельник, 1 июля. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

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