"Я был ошеломлен тем, что происходило в международном футболе последние шесть-восемь недель. Абсолютно сумасшедшие суммы.

В какой-то момент простой человек скажет: "Они что, совсем с ума сошли?" Это не может закончиться хорошо. Мы, немецкий футбол, должны идти своим путем. Я прошу всех в этом зале никогда не брать деньги, которые все портят. Мы должны показать силу и не брать деньги арабов, американских хедж-фондов", – цитирует Хёнесса Bild.

Слова почетного президента Баварии Ули Хёнесса расходятся с действиями мюнхенцев. Клуб продал летом Кингсли Команду в Саудовскую Аравию за 25 миллионов евро.

