"Правда ли, что эксперты заработают 10 тысяч гривен за эфирный день? Мне нет проблем назвать суммы, но не хочется, чтобы были спекуляции на эту тему.

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Если говорить о нашей кухне и зарплате творческого персонала, то это обычные рыночные гонорары, которые кардинально не отличаются от тех, что есть на других платформах. Точно не ниже среднего. У нас также абсолютно приличный гонорар, за который комментатор спокойно идет и тратит свой рабочий день.

Если мы говорим о деньгах, то важно отметить, что вся зарплата облагается налогами и выплачиваются военные сборы. Все идет через ФОПы, которые имеют договора с УПЛ. В этом плане у нас все четко, по-белому, открыто и нечего скрывать. Платить в государственную казну средства – это минимум, который мы можем сделать", – сказал Небесник в интервью Tribuna.

Напомним, в феврале 2024 года УПЛ представила новый телепул с участием 13 клубов и линейный канал. Весной запустили студию, отработали трансляции матчей в условиях воздушных тревог, наладили дистрибуцию. Летом, перед стартом нового сезона, к телепулу присоединились все клубы (правда, Динамо сделало это на собственных условиях, параллельно транслируя домашние матчи на собственном YouTube-канале).

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