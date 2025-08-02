Ворскла объявила о подписании 14 новичков перед стартом нового сезона, все они подписали двухлетние контракты. Об этом информирует официальный сайт клуба. Из старого состава в команде остались лишь полузащитники Артем Челядин и Сергей Мякушко. "Абсолютно новая команда", – отмечает источник.

Оболонь усилилась полузащитником Ворсклы, на которого претендовал зарубежный клуб

В летнее трансферное окно к Ворскле присоединились: вратари Богдан Васецкий (предыдущий клуб – СК Полтава) и Кирилл Лавута (Горняк-Спорт); защитники Вадим Червак, Владислав Дворовенко (оба – Феникс-Мариуполь), Принс Чибуэзе (Горняк-Спорт), Тарас Дмитрук (Минай); полузащитники Дмитрий Прихна (Минай), Владислав Семотюк (Пробий), Богдан Мишенко (ЛКС Ломжа), Алекс Чидомере (Металлист), Никита Татарков (ЮКСА), Владислав Войцеховский (Левый Берег), Антон Байдал (Феникс-Мариуполь); форвард Матвей Буренко (Карпаты).

Полтавская команда завершила сезон 2024/25 на 13-м месте турнирной таблицы УПЛ, после чего в противостоянии за право остаться в элите уступила в серии пенальти представителю Первой лиги Кудривке.

В первом туре Первой лиги команда Александра Бабича сыграет 2 августа с Фениксом-Мариуполь.

"Мечтал стать водителем автобуса": легенда Ворсклы – о желанной работе детства, семье и знакомстве с Зеленским