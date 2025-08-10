"Мы начали игру, как и на прошлой неделе, допустили моменты у своих ворот. Хорошо, что там был офсайд, потому что возможность была очень опасна. Рискованно так держать офсайдную линию. Мы забили хороший гол в первом тайме встречи – на тот момент матча мы заслуживали этого.

Во втором тайме мы продолжили создавать моменты, чтобы забить больше. Фантастическое достижение – выиграть 2:0, тем более удержать этот результат вдесятером.

Красная карточка Бандейры – абсолютно необязательное удаление, это просто потеря концентрации, особенно когда ты уже на мяче. Возможно, это усталость. Мы продолжили показывать характер в меньшинстве, создали еще несколько возможностей, чтобы забить.

Думаю, что Мендоса хорошо начал сезон, он тяжело работает на тренировках. Это не просто удача, хотя ему раньше не везло в контрольных матчах. Такой момент мы отрабатывали 10-15 раз на тренировках, поэтому я очень счастлив от этого. Я счастлив от мотивации, которую мы предоставили ему. Он хорошо работал на команду, не был эгоистом, он сделал все для команды", – сказал ван Леувен в эфире УПЛ ТВ.

К слову, 18 августа Кривбасс отправится в столицу на матч против Зари.

