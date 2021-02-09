Ветеран подписал контракт с Атлетиком Минас-Жерайс на сезон-2021. Скромный бразильский клуб недавно вышел в первый дивизион штата Минас-Жерайс.

Месси установил еще один голевой рекорд, забив в ворота Бетиса

Абреу обновил свой же рекорд по количеству клубов – теперь их 30. За свою карьеру 44-летний нападающий 4 раза становился чемпионом Уругвая, 2 раза выигрывал чемпионат Аргентины и 1 раз – Сальвадора. В составе сборной Уругвая, за которую он сыграл 70 матчей и забил 26 голов, Себастьян выиграл Копа Америка в 2011 году.

Добавим, что Абреу уже имел опыт работы тренером – 26 апреля 2019 года на полтора месяца возглавил сальвадорскую Санта Теклу и через четыре дня после начала работы выиграл Кубок Сальвадора.

Українець, легенди Барселони і Манчестер Юнайтед – топ-20 гравців, які грали за найбільшу кількість клубів