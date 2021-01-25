"Это было очень тяжелое решение для клуба, потому что у меня лично замечательные отношения с Фрэнком, и я отношусь к нему с огромным уважением. Он очень порядочный человек с невероятным отношением к делу. Тем не менее в сложившихся обстоятельствах мы считаем, что лучше всего будет сменить тренера.

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От себя лично, от руководства и от всего клуба я хочу поблагодарить Фрэнка за работу в роли главного тренера и пожелать ему всего наилучшего в будущем. Он знаковая фигура для этого выдающегося клуба, поэтому его статус здесь остается непоколебимым. Его всегда тепло примут на Стэмфорд Бридж", – цитирует Абрамовича официальный сайт лондонцев.

Заметим, Фрэнк Лэмпард возглавил Челси летом 2019-го. В прошлом сезоне "аристократы" под его руководством финишировали четвертыми в итоговой таблице АПЛ. В нынешней кампании дела не слишком хороши – 9 строчка после 19 сыгранных туров.

К слову, новым наставником "пенсионеров" авторитетные источники единогласно называют бывшего тренера ПСЖ Томаса Тухеля.

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