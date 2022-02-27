Российский олигарх Роман Абрамович в ситуации с передачей Челси решил и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.

"Роман Абрамович останется владельцем Челси. Директор Марина Грановская вместе с Петром Чехом позаботится о каждом клубном аспекте – продлении контрактов, новых трансферах и многом другом.

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Абрамович сделал этот шаг, чтобы защитить Челси как клуб, включая правление и игроков", – разъяснил ситуацию инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, Абрамович купил Челси в июле 2003 года. Недавно депутат от лейбористской партии Крис Брайан выдвинул олигарху обвинения в коррупции и помощи режиму Путина.

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