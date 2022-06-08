Представители 55-летнего Абрамовича подали жалобы, пытаясь отменить санкции, наложенные на миллиардера как властями Великобритании, так и Европейским Союзом. Экс-владелец Челси считает их дискриминационными, непропорциональными и наложенными из-за предвзятого отношения в связи с якобы его приближенностью к Владимиру Путину, сообщает NY Times со ссылкой на The Times.

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По мнению Абрамовича, он не является спонсором военных действий на территории Украины и не финансирует Россию. Адвокаты миллиардера настроены отменить санкции и указывают, что Абрамович входил в топ-25 крупнейших налогоплательщиков Великобритании, уплатив более 41 млн фунтов только в 2019/20 годах.

Олигарх отметил, что на Туманном Альбионе и территории ЕС он платит гораздо больше налогов, чем в России, поэтому его нельзя считать приспешником Кремля.

Напомним, недавно Абрамович вынужден был продать Челси, которым владел с 2003 года. Новым владельцем лондонского клуба стал американский консорциум во главе с миллиардером Тоддом Бёли. С момента начала полномасштабной войны в Украине состояние Абрамовича уменьшилось вдвое – с 12-ти до 6-ти млрд фунтов.

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