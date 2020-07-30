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Абрамович отправил бы меня в Сибирь за 4-е место с Челси, – экс-тренер лондонцев

21:42 - Читати українською
Абрамович отправил бы меня в Сибирь за 4-е место с Челси, – экс-тренер лондонцев
Роман Абрамович / Фото ФК Челси

Бывший наставник Челси Авраам Грант оценил результат лондонцев в сезоне АПЛ 2019/20.

"Я думаю, что Челси провел хороший сезон, особенно учитывая то, как он начался, без возможности покупать игроков.

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Если сравнить требования Романа Абрамовича, то он, вероятно, он сослал бы меня в Сибирь, если бы я сказал ему несколько лет назад, что четвертое место было бы неплохим результатом.

Но учитывая ситуацию, думаю, что это хороший результат. Для Фрэнка это большое достижение", – рассказал Грант для Stats Perform News.

Напомним, в своем дебютном сезоне АПЛ в статусе тренера Фрэнк Лэмпард сумел финишировать с Челси на 4-й строчке, что гарантирует лондонцам путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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Роман Абрамович Авраам Авраам Грант Фрэнк Фрэнк Лэмпард Челси Челси Англия
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