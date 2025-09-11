В среду (11 сентября) Генеральный суд Европейского Союза постановил сохранить санкции против российско-израильского олигарха, информирует Goal. Это означает, что заморозка активов, запрет на поездки и другие ограничения продлены на неопределенный срок.

Абрамович отказывается передавать Украине более 3 миллиардов долларов с продажи Челси – Великобритания угрожает судом

Абрамович давно отрицает тесные связи с диктатором России Владимиром Путиным, но юристы ЕС настаивают на том, что империя олигарха была построена на влиянии Кремля. Судьи указали на его важную роль в Evraz – сталелитейном и горнодобывающем гиганте, которого обвиняют в получении огромных доходов в пользу государства-террориста. Для Брюсселя доказательства были достаточно очевидными – состояние Абрамовича и путинская Россия неразрывно связаны.

Напомним, правительство Великобритании заморозило 2,3 миллиарда фунтов после того, как российский бизнесмен продал Челси американцу Тодду Бёли. Эти деньги должны были пойти в фонд помощи пострадавшим в Украине от страны-агрессора, но Абрамович всячески затягивает процесс передачи средств.

