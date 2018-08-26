Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения продажи Челси

Похоже на то, что российский бизнесмен Роман Абрамович таки рассматривает возможность продажи лондонского клуба.

Владелец Челси Роман Абрамович обратился к инвестиционному банку Raine Group относительно возможности продажи Челси, сообщает The Times.

Абрамович отказался продавать Челси самому богатому человеку Великобритании

Заниматься вопросом продажи клуба будет специалист банка Джо Равитч.

В клубе отказались комментировать эту информацию, источник внутри клуба также настаивает, что клуб не продается.

В мае этого года у Абрамовича возникли проблемы с продлением визы в Великобритании.

В результате он отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании, так как получил израильское гражданство, которое позволяет ему находиться на территории Соединенного королевства до полугода.

Состояние Абрамовича оценивается в 10 млрд долларов. В Великобритании он занимал тринадцатое место в списке самых богатых людей. Абрамовичу дали разрешение открыть банковский счет в Израиле.