Абрахам получил травму в матче с Баварией

Форвард Челси Тамми Абрахам получил повреждение во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

Тамми Абрахам вернулся на поле после травмы и уже успел болезненно столкнуться с Жеромом Боатенгом во вчорашнем матче Лиги чемпионов, информирует Metro.

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Отмечается, что нападающий не смог завершить послематчевую разминку и ушел в подтрибунное помещение, заметно прихрамывая. Добавим, что Абрахам пропустил поединок против Манчестер Юнайтед и вышел на 20 минут в игре с Тоттенхэмом.

Напомним, Бавария разбила Челси (3:0) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 18 марта.

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