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Абрахам получил травму в матче с Баварией

16:22 23 Читати українською
Абрахам получил травму в матче с Баварией
Тамми Абрахам / Reuters

Форвард Челси Тамми Абрахам получил повреждение во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабри 51’
Серж Гнабри 54’
Роберт Левандовски 76’
51’ Серж Гнабри
54’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
83’ Маркос Алонсо

Тамми Абрахам вернулся на поле после травмы и уже успел болезненно столкнуться с Жеромом Боатенгом во вчорашнем матче Лиги чемпионов, информирует Metro.

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Отмечается, что нападающий не смог завершить послематчевую разминку и ушел в подтрибунное помещение, заметно прихрамывая. Добавим, что Абрахам пропустил поединок против Манчестер Юнайтед и вышел на 20 минут в игре с Тоттенхэмом.

Напомним, Бавария разбила Челси (3:0) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 18 марта.

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