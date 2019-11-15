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Абрахам поделился смелым прогнозом на Евро-2020

16:02 43 Читати українською
Абрахам поделился смелым прогнозом на Евро-2020
Тамми Абрахам / Reuters

Нападающий сборной Англии Тамми Абрахам поделился эмоциями от выхода на Евро-2020 после разгромной победы над Черногорией (7:0).

11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харри Кейн
24’ Харри Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харри Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Тамми Абрахам
 
11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харри Кейн
24’ Харри Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харри Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Тамми Абрахам

"Верю, что Англия может выиграть Евро-2020 – это мечта. Не хочу сглазить, но мечты безграничны.

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Важно поддерживать форму не только до конца сезона, но также в течение многих лет. Я всегда верил, что могу забивать. В моей игре много аспектов, над которыми нужно работать, но не могу жаловаться – все идет хорошо", – приводит слова Абрахама Goal.com.

Напомним, сборная Англии уничтожила Черногорию (7:0) и оформила путевку на Евро-2020.

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Англия Англия Тамми Абрахам Тамми Абрахам Евро-2020 Англия - Черногория
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