Абрахам поделился смелым прогнозом на Евро-2020

Нападающий сборной Англии Тамми Абрахам поделился эмоциями от выхода на Евро-2020 после разгромной победы над Черногорией (7:0).

"Верю, что Англия может выиграть Евро-2020 – это мечта. Не хочу сглазить, но мечты безграничны.

Англия – Черногория – 7:0 – видео голов и обзор матча

Важно поддерживать форму не только до конца сезона, но также в течение многих лет. Я всегда верил, что могу забивать. В моей игре много аспектов, над которыми нужно работать, но не могу жаловаться – все идет хорошо", – приводит слова Абрахама Goal.com.

Напомним, сборная Англии уничтожила Черногорию (7:0) и оформила путевку на Евро-2020.

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