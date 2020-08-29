Бирмингемская Астон Вилла проявляет интерес к форварду лондонского Челси Тамми Абрахаму. Он уже имеет опыт выступлений на Вилла Парк.

Бирмингемцы стремятся вернуть нападающего "синих", сообщает Daily Mail.

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Абрахам результативно выступал за Астон Виллу (40 матчей, 26 мячей в Чемпионшипе) в сезоне 2018/19 и помог команде подняться в АПЛ. Прошлый сезон 22-летний англичанин провел в Челси. Однако, после подписания Тимо Вернера его перспективы на Стэмфорд Бридж выглядят туманными. Сам форвард, однако, готов остаться в Лондоне и бороться за место в основе.

В рамках кампании 2019/20 Тамми Абрахам провел 47 поединков во всех турнирах, в которых забил 18 голов.

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