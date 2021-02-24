23-летний нападающий Челси не заинтересован в продлении контракта с "пенсионерами" на фоне слухов о трансфере Эрлинга Холанда, сообщает The Athletic.

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Абрахам хочет играть за лондонский клуб на постоянной основе и выступать на международной арене. Правда, издание отмечает, что англичанин пока не убедил Томаса Тухеля в своей ценности. Контракт Тамми завершается в июне 2023-го, но он может задуматься об уходе уже этим летом.

Заметим, что в текущем сезоне Абрахам провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отметился 6 ассистами.

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