Абидаля не уволят из-за конфликта с Месси

Техничный директор Барселоны Эрик Абидаль сохранит свой пост несмотря на конфликт со звездой каталонцев Лионелем Месси.

Эрик Абидаль встретился с президентом Барселоны Хосеп Бартомеу и генеральным директором Оскаром Грау, информирует Cadena SER.

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По итогам встречи было принято решение, что француз сохранит за собой свой пост. Отметим, что встреча состоялась через реакцию Месси на слова Абидаля о том, что игроки "блаугранас" повлияли на увольнение Эрнесто Вальверде из Барселоны.

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К слову, каталонцы занимают второе место чемпионата Испании, отставая от Реала на 3 очка и продолжает борьбу за Кубок Испании и Лигу чемпионов.