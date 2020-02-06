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Абидаль назвал шорт-лист потенциальных трансферов Барселоны

13:02 287 Читати українською
Абидаль назвал шорт-лист потенциальных трансферов Барселоны
Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото ФК Арсенал

Технический секретарь Барселоны Эрик Абидаль рассекретил трансферные планы каталонцев.

"Я знаю Обамеянга. Он важный для Арсенала игрок, способный решить исход матча.

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Логично ожидать, что летом мы возьмем еще одну "девятку". Знаем, что Суарес после восстановления от травмы вернется сильным, но летом нам понадобится еще один топ-игрок.

В нашем списке есть Жиру, Фернандо Льоренте и Обамеянг, но мы решили не подписывать форварда в январе", – цитирует Абидаля Dailymail.

Напомним, из-за травмы Суареса и Дембеле Барселона переживает серьезные кадровые пробемы в атаке.

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